Адриен Рабио в ближайшее время может сменить «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед». Английский клуб хочет поскорее закрыть сделку – в настоящий момент «красные дьяволы» готовятся к новому раунду переговоров с матерью и агентом 27-летнего француза Вероникой. Об этом в социальных сетях рассказывает инсайдер Фабрицио Романо.

«Ювентус» в настоящий момент ожидает результатов переговоров «Манчестер Юнайтед» со стороной игрока. Между клубами уже всё согласовано. Речь идёт о трансфере за 17-18 миллионов евро.

За «Ювентус» Адриен Рабио выступает с лета 2019 года. С тех пор француз провёл 129 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых пасов.