Два гранда отказались от трансфера Роналду

Футбольный агент Жорже Мендеш, который представляет интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, хотел трудоустроить 37-летнего голеадора в итальянский чемпионат.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, услуги звездного форварда были предложены «Интеру» и «Милану». Оба клуба без энтузиазма отреагировали на это предложение и отказали Мендешу.

Ранее сообщалось, что Криштиану хочет покинуть «красных дьяволов» этим летом. Португалец рассчитывает пополнить ряды команды, которая выступит в Лиге чемпионов.

Действующий контракт КриРо с манкунианцами истекает летом 2023 года.

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Роналду