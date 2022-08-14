«Ноттингем Форест» усилился двумя футболистами. Как информирует клубная пресс-служба, ряды новичка Английской премьер-лиги пополнили форвард «Уотфорда» Эммануэль Деннис и защитник Шейху Куяте, ранее выступавший за «Кристал Пэлас».

«Ноттингем Форест» заключил с Деннисом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. Его трансфер обошелся «лесникам» в 20 миллионов евро.

Куяте подписал с клубом двухлетнее соглашение. Он достался клубу из Ноттингема бесплатно.

Сегодня, 14 августа, «Ноттингем Форест» проведет матч второго тура чемпионата Англии против лондонского «Вест Хэма». Игра начнется в 16:00 по московскому времени.