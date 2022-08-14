Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» в матче с «Борнмутом»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Борнмутом» в матче второго тура Английской премьер-лиги. Подопечные испанского специалиста выиграли со счетом 4:0.

«Мои подопечные показали неплохой футбол. Соперник же играл организованно в защите, они заманивали короткими передачами, а затем меняли свою тактику. Это похоже на стиль «Тоттенхэма». После гола они перестали двигаться вперед, и нам пришлось запастись терпением. Это было непросто, но в итоге мы справились», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Следующий поединок «горожане» сыграют на выезде с «Ньюкаслом».