Роналду «наплевал» на фанатов «Манчестер Юнайтед» после краха в Брентфорде

В поединке второго тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде встречался с «Брентфордом». Матч завершился разгромным поражением команды Эрика тен Хага со счетом 0:4.

Звездный нападающий Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но не смог никак повлиять на результат. После завершения встречи расстроенный португалец проигнорировал фанатов «красных дьяволов» и прошел мимо гостевого сектора, сообщил в соцсетях журналист Сэмюэль Лакхерст. При этом один из членов тренерского штаба советовал игроку подойти к болельщикам, но у КриРо было свое мнение по этому поводу.

Напомним, что Криштиану ранее заявлял о намерении покинуть «Юнайтед» в текущее трансферное окно, однако боссы клуба не хотят терять нападающего.