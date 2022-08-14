Тухель отметил важность для «Челси» двух игроков

Немецкий наставник «Челси» Томас Тухель поделился мнением об игре хавбека команды Конора Галлахера и форварда Каллума Хадсона-Одои.

«В клубе все довольны Конором. Он продолжает сражаться за место в составе. Думаю, у него есть все, чтобы стать ключевым игроком команды. То же самое касается и Каллума. У Хадсона-Одои большой потенциал, с которым ему нужно бороться и еще раз бороться за место под солнцем», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

В воскресенье, 14 августа, «пенсионеры» проведут поединок против «Тоттенхэма». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж».