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Роналду не позволяет своему сыну иметь мобильный телефон

14 Августа 2022 • 04:36 Комментировать

Криштиану Роналду рассказал, каким он хочет вырастить своего сына, которому сейчас 11 лет. По словам Роналду, он хочет видеть своего сына скромным и трудолюбивым, а посему не позволяет ему пользоваться некоторыми вещами, которые могут сбить его с пути истинного.

- Конечно, я хочу дать ему все, как и подобает родителю. Но, в то же время, я хочу, чтобы он знал цену труду. Я хочу, чтобы он напряженно работал и был скромным человеком. Я могу обеспечить сына всем, но он должен понимать, что ради многих радостей надо идти на жертвы. Он постоянно спрашивает меня, может ли он иметь мобильный телефон. И я говорю ему, что нет, пока еще рано, - цитирует Роналду derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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