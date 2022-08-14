Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб-новичок АПЛ совершил самое дорогое подписание в своей истории официально

14 Августа 2022 • 01:51 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Вест Хэм
4.20 3.65 1.87
Через 12 ч. 44 мин.

Нападающий «Уотфорда» Эммануэль Деннис перебрался в «Ноттингем Форест».

Форвард сборной Нигерии подписал с «лесниками» четырёхлетнее соглашение, о чём сообщается на официальном сайте «Ноттингем Форест». Трансфер обошёлся новичкам Премьер-лиги почти в 25 млн евро – самое дорогостоящее трансферное приобретение в истории клуба.

В минувшем сезоне Деннис отметился десятью голами и шестью результативными передачами в 35 поединках АПЛ, но не спас «Уотфорд» от вылета в Чемпионшип.

«Ноттингем Форест» проводит впечатляющую трансферную кампанию: общая сумма, затраченная на новичков, уже превысила 100 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Ноттингем Форест Эммануэль Деннис Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Брентфорд 4:0 Манчестер Юнайтед 3.75 3.60 1.98
14.08  16:00 Ноттингем Форест ... Вест Хэм 4.20 3.65 1.87
14.08  18:30 Челси ... Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
01:51 · Англия. Премьер-лига
Клуб-новичок АПЛ совершил самое дорогое подписание в своей истории официально
00:01 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Манчестер Юнайтед» выглядит ещё хуже, чем ранее» 1
13 Августа
23:51 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» – о поражении «МЮ»: «Жалкое выступление» 1
23:16 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Брентфорда»: «Мы были хороши»
23:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, способен ли де Хеа заиграть в его системе 1
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился с Рабио 1
22:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» нуждается в новых игроках»
22:13 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «МЮ» де Хеа: «Моя игра стоила команде трёх очков»
22:08 · Англия. Премьер-лига
Йенсен: «У нас всё получалось»
22:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о разгромном поражении «МЮ»: «Команда не сделала то, о чём я просил»
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проиграл уже четыре матча кряду в АПЛ - и шесть гостевых поражений кряду также
21:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг повторил антирекорд «Манчестер Юнайтед», продержавшийся 101 год
21:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» опустился на дно турнирной таблицы - впервые с 1992 года
21:47 · Англия. Премьер-лига
Роналду во второй раз в карьере потерпел два поражения с разницей в 4 гола за один календарный год 1
21:33 · Англия. Премьер-лига
Роналду – лучший игрок «МЮ» в провальном матче против «Брентфорда» 11
Все новости
Рекомендуем