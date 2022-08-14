Нападающий «Уотфорда» Эммануэль Деннис перебрался в «Ноттингем Форест».

Форвард сборной Нигерии подписал с «лесниками» четырёхлетнее соглашение, о чём сообщается на официальном сайте «Ноттингем Форест». Трансфер обошёлся новичкам Премьер-лиги почти в 25 млн евро – самое дорогостоящее трансферное приобретение в истории клуба.

В минувшем сезоне Деннис отметился десятью голами и шестью результативными передачами в 35 поединках АПЛ, но не спас «Уотфорд» от вылета в Чемпионшип.

«Ноттингем Форест» проводит впечатляющую трансферную кампанию: общая сумма, затраченная на новичков, уже превысила 100 млн евро.