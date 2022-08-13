Тренер «Брайтона» очень доволен ничьей с «Ньюкаслом»

После победы над «Манчестер Юнайтед» в первом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Брайтон» не сумел переиграть дома «Ньюкасл». Но наставник команды Грэм Поттер очень доволен игрой, к тому же, он считает, что «сороки» сегодня являются топ-клубом.

- Это было невероятное выступление. Мы должны были выигрывать. Я горжусь игрой. Мы сражались против топ-команды. Надо отдать должное их вратарю. Мы знали, что «Ньюкасл» может быть очень опасным на контратаках, а посему приняли меры, - цитирует Поттера BBC Sport.

В третьем туре АПЛ «Брайтон» сразится на выезде с «Весто Хэмом», это случится 21 августа.