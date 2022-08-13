Поуп не позволил «Брайтону» одолеть «Ньюкасл»

Во втором туре Премьер-лиги «Брайтон» принимал «Ньюкасл». Несмотря на скромные достижения команд в атаке (0:0), моментов было предостаточно для того, чтобы счет был крупным. Впереди гораздо острее выглядели хозяева поля, но Ник Поуп поймал кураж и выдал порцию невероятных спасений.