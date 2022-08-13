Поуп не позволил «Брайтону» одолеть «Ньюкасл»

Во втором туре Премьер-лиги «Брайтон» принимал «Ньюкасл». Несмотря на скромные достижения команд в атаке (0:0), моментов было предостаточно для того, чтобы счет был крупным. Впереди гораздо острее выглядели хозяева поля, но Ник Поуп поймал кураж и выдал порцию невероятных спасений.
Протокол игры
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Данк Льюис•Уэбстер Адам•Марч Соломон 58'75' (Митома Каору (75') •Троссар Леандро75' (Лемпти Тарик (75') •Макаллистер Алексис• 34'Кайседо Мойсес•Лаллана Адам65' (Мвепу Энок (65') •Гросс Паскаль•Уэлбек Данни
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн•Уиллок Джо76' (Лонгстафф Шон (76') •Гимараэс Бруно•Жоэлинтон• 58'Альмирон Мигель•Уилсон Каллум87' (Вуд Крис (87') •Сен-Максимен Аллан 22'76' (Мёрфи Джейкоб (76')
13 августа. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).