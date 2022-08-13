​Арнаутович высказался о срыве трансфера в «Манчестер Юнайтед»

В летнее трансферное окно Марко Арнаутович мог сменить «Болонью» на «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг хотел заполучить австрийца, чтобы у него было больше вариантов в атаке. Впрочем, трансфер сорвался. Сам Арнаутович получил вопрос на этот счёт на пресс-конференции.

«Рынок есть рынок. Я много лет в футбольном мире и знаю, что некоторые клубы могут проявлять к тебе интерес, пока трансферное окно открыто. Сейчас я сосредоточен на «Болонье», - сказал Арнаутович.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» начал сезон без центрального форварда – Криштиану Роналду не набрал оптимальную форму, а Антони Марсьяль травмировался.