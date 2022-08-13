Всё идёт к тому, что полузащитник Френки де Йонг до конца лета покинет «Барселону» и отправится покорять Английскую премьер-лигу. В последние дни на фоне давления со стороны каталонского клуба де Йонг стал более открытым к смене прописки. Впрочем, трансфер ожидается только ближе к закрытию летнего трансферного окна.

Как сообщает испанский Sport, Френки де Йонг уже выбрал себе новый клуб. 25-летний голландец, если верить источнику, сказал партнёрам по «Барселоне» о намерении перебраться в «Манчестер Юнайтед».

На «Олд Траффорд» Френки де Йонг может воссоединиться к Эриком тен Хагом, под руководством которого он играл за «Аякс».