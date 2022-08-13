Пьер-Эмерик Обамеянг входит в сферу интересов «Челси» - главный тренер лондонской команды Томас Тухель дал понять, что он хотел бы снова поработать с габонским форвардом. Впрочем, рулевой «Барселоны» Хави прямым текстом заявил, что он рассчитывает на Обамеянга.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» продаст «Челси» Обамеянга только при условии поступления действительно хорошего предложения в финансовом плане. В противном случае Пьер-Эмерик останется на «Камп Ноу».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Барселона» оценивает Обамеянга в 25 миллионов евро, но «Челси» не готов платить столько.