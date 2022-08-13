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«Ноттингем Форест» нацелился на форварда «Брайтона»

13 Августа 2022 • 14:50 Комментировать
Брайтон
...
Ньюкасл
2.40 3.25 3.10
Через 1 ч. 53 мин.
«Ноттингем Форест» начал переговоры с «Брайтоном» по поводу трансфера нападающего Нила Мопе. Об этом утверждает британское издание The Telegraph.

Клуб уже активно ведёт переговоры с самим игроком об условиях личного контракта. Сумма трансфера должна составить 20 миллионов евро. Напомним, что «Ноттингем Форест» к текущему моменту потратил на трансферном рынке свыше 90 миллионов без учёта того, что скоро ряды команды пополнят нападающий Эммануэль Деннис и полузащитник Ремо Фройлер, которые обойдутся «лесникам» в сумму около 40 миллионов.

Мопе перебрался в «Брайтон» летом 2019 года и с тех пор забил за команду 26 голов в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Брайтон Нил Мопе Трансферы футбола - лето 2022
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