«Ноттингем Форест» нацелился на форварда «Брайтона»

«Ноттингем Форест» начал переговоры с «Брайтоном» по поводу трансфера нападающего Нила Мопе. Об этом утверждает британское издание The Telegraph.

Клуб уже активно ведёт переговоры с самим игроком об условиях личного контракта. Сумма трансфера должна составить 20 миллионов евро. Напомним, что «Ноттингем Форест» к текущему моменту потратил на трансферном рынке свыше 90 миллионов без учёта того, что скоро ряды команды пополнят нападающий Эммануэль Деннис и полузащитник Ремо Фройлер, которые обойдутся «лесникам» в сумму около 40 миллионов.

Мопе перебрался в «Брайтон» летом 2019 года и с тех пор забил за команду 26 голов в Английской премьер-лиге.