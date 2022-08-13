Полузащитник Френки де Йонг всё же может оказаться на «Олд Траффорд». Как сообщает голландская газета Telegraaf, на следующей неделе «Манчестер Юнайтед» бросит все силы на осуществление трансфера де Йонга. В клубе уверены в успешном завершении этой сделки.

Отмечается, что вероятное подписание Адриена Рабио никак не повлияет на позицию клуба по Френки де Йонгу – «Манчестер Юнайтед» уже заморозил часть средств под подписание голландца.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг планирует пообщаться с Френки де Йонгом, и этот разговор может сыграть важную роль. Ранее сообщалось, что 25-летний голландец предпочитает остаться в «Барселоне».