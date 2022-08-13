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«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Арсенала»

13 Августа 2022 • 11:36 Комментировать

Фланговый защитник Киран Тирни, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может продолжить карьеру в другом английском топ-клубе.

Согласно информации AS, 25-летний шотландский латераль попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Тирни может заменить в составе «горожан» украинца Александра Зинченко, перешедшего этим летом в стан «канониров».

Киран выступает за «канониров» с августа 2019 года. Действующее трудовое соглашение защитника с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

В прошлом сезоне защитник сыграл 22 матча, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Киран Тирни Трансферы футбола - лето 2022
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