«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Арсенала»

Фланговый защитник Киран Тирни, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может продолжить карьеру в другом английском топ-клубе.

Согласно информации AS, 25-летний шотландский латераль попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Тирни может заменить в составе «горожан» украинца Александра Зинченко, перешедшего этим летом в стан «канониров».

Киран выступает за «канониров» с августа 2019 года. Действующее трудовое соглашение защитника с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

В прошлом сезоне защитник сыграл 22 матча, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.