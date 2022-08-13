Лэмпард высказался о «вражде» с Джеррардом

Экс-футболист лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о конкуренции с легендой «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом.

«У нас не было вражды, это все домыслы журналистов. Я никогда не был против Стивена. Мы уважительно относились друг к другу. Ближе к концу карьеры стали чаще общаться, потом работали вместе в прессе. Когда я устраивался в «Дерби», а он – в «Рейнджерс», мы обсуждали это», - приводит слова Лэмпарда The Guardian.

Напомним, что в настоящий момент Лэмпард занимает пост главного тренера «Эвертона», а Джеррард возглавляет бирмингемскую «Астон Виллу».