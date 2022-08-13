Галлас не хочет видеть де Йонга в «Челси»

Известный в прошлом французский защитник Вильям Галлас, поигравший за лондонский «Челси», отреагировал на интерес «пенсионеров» к хавбеку каталонской «Барселоны» Френки де Йонгу.

«Френки – хороший футболист. Он молод, но при этом уже обладает большим опытом. Однако я считаю, что такой игрок не нужен «Челси». У лондонцев есть неплохие игроки на это место. Если и покупать кого-то, то я бы посоветовал обратить внимание на Родри или Каземиро», - приводятся слова Галласа на страницах Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» хочет продать де Йонга из-за его высокой заработной платы. Рыночная стоимость 25-летнего голландца оценивается в 60 миллионов евро.