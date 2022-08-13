Гвардиола анонсировал трансфер «Манчестер Сити»

Защитник брюссельского «Андерлехта» Серхио Гомес продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом заявил наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Мы неустанно работаем над усилением состава. Гомес имеет опыт выступлений за молодежную сборную Испании, он поиграл в Дортмунде, а сейчас хорошо проявляет себя под руководством Венсана Компани. Мы хотим видеть его в «Манчестер Сити». Уверен, что он усилит нашу команду», - цитирует испанского специалиста Sport Bible.

21-летний латераль связан трудовыми обязательствами с «Андерлехтом» до лета 2025 года. Его трансферный ценник – десять миллионов евро.