Варди подпишет новый контракт с «Лестером»

Руководство «Лестера» планирует пролонгировать сотрудничество с одним из лидеров команды. Речь идет о центральном нападающем Джейми Варди.

Как сообщает таблоид Daily Mail, стороны провели предварительные переговоры по данному поводу и готовы подписать необходимые документы.

Действующее трудовое соглашение Джейми с «Лестером» рассчитано до завершения сезона-2022/2023.

В прошлом сезоне чемпионата Англии 35-летний бомбардир принял участие в 25 поединках, записав на свой счет 15 забитых мячей и две голевые передачи. Джейми выступает за «Лестер» с лета 2012 года.