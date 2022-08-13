«Манчестер Юнайтед» может арендовать звёздного аргентинца

Аргентинскому нападающему Мауро Икарди больше нет места в «ПСЖ». Наставник команды Кристоф Галтье дал четко понять, что игроку стоит заняться поиском нового клуба.

Согласно информации Tyc Sports, у форварда есть вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Интерес к аргентинцу проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают вариант с арендой игрока до конца сезона-2022/2023 с правом последующего выкупа.

29-летний нападающий выступает за парижский клуб с лета 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до середины 2024 года, а стоимость оценивается в 22 миллиона евро.