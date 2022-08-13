Раскрыта зарплата Рабио в «Манчестер Юнайтед»

Французский полузащитник Адриен Рабио близок к переходу из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Как информирует UTD Report, «красные дьяволы» сейчас обсуждают с игроком условия трудового соглашения.

По данным источника, манкунианцы предложили футболисту долгосрочный трудовой договор с заработной платой в размере семи миллионов евро в год.

Стоит отметить, что трансферная стоимость Адриена оценивается в 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне итальянской Серии А Рабио провел 32 поединка, в которых отметился двумя голевыми передачами. В его пассиве пять желтых карточек.