«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» могут обменяться игроками

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Серджино Дест может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, где интерес к нему проявляет «МЮ». Об этом рапортуют журналисты портала Goal.com.

По сведениям источника, манкунианцы и «сине-гранатовые» могут организовать обмен. Дест отправится на «Олд Траффорд», а в обратном направлении последует Диогу Далот. Инициаторами этой сделки выступают «красные дьяволы».

В минувшем сезоне Серджино принял участие в 16 поединках за каталонский гранд во всех турнирах. Что касается Далота, то на его счету 30 проведенных матчей в футболке «Манчестер Юнайтед».