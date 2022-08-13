Аспиликуэта высказался о своей карьере в «Челси»

Фланговый защитник Сесар Аспиликуэта высказал о своем периоде карьеры в лондонском «Челси».

«Я всегда был предан этому клубу, с самого первого дня. Это мой второй дом, и я никогда не хотел уходить отсюда. У меня недавно состоялся разговор с новыми владельцами, и мы обо всем договорились. Я горжусь, что являюсь капитаном команды. Я решил, что лучше пусть все остается, как было», - передает слова испанца таблоид Daily Mail.

Напомним, что Сесар защищает цвета лондонского коллектива с 2012 года. Его действующее трудовое соглашение с «пенсионерами» рассчитано до середины 2024 года.