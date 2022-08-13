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Мерсон: «МЮ» сейчас на миллион миль позади «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

13 Августа 2022 • 08:30 Комментировать (1)

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Пол Мерсон критически высказался относительно работы «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Я не знаю, что происходит внутри клуба, но они совершают одни и те же ошибки в трансферах. Если «МЮ» хочет претендовать на место в Лиге чемпионом, ему нужны игроки получше, чем Арнаутович. «Красные дьяволы» считались крупнейшим клубом мира, однако сейчас лишились своего статуса. Может пройти много времени, когда они снова станут чемпионами. Сейчас «Юнайтед» на миллион миль позади «Сити» и «Ливерпуля», - цитирует Мерсона Daily Star.

Напомним, что в первом туре АПЛ манкунианцы потерпели домашнее поражение от «Брайтона» со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Мерсон
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