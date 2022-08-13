«Наполи» согласовал трансфер игрока «Тоттенхэма»

«Наполи» провел успешные переговоры с лондонским «Тоттенхэмом» относительно трансфера полузащитника Танги Ндомбеле. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Как стало известно инсайдеру, стороны согласовали аренду хавбека с последующим правом выкупа. В ближайшее время представители итальянского клуба встретятся с агентом Ндомбеле для согласования личного контракта.

Во второй половине прошлого сезона Танги выступал на правах аренды за французский «Лион». Он принял участие в 11 матчах Лиги 1 и отметился двумя голевыми передачами.