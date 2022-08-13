Названы причины, почему Роналду претендует на «Золотой мяч», а Месси - нет

Французские журналисты отреагировали на непопадание нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в число претендентов на «Золотой мяч» в этом году. Издание Lequipe объяснило, почему так произошло.

По мнению представителей СМИ, главной причиной непопадания 35-летнего форварда в число соискателей награды стал его неудачный дебютный сезон в «ПСЖ». Месси не смог показать свою привычную результативность, а также не сумел добиться успеха в Лиге чемпионов, вылетев вместе с парижанами на стадии 1/8 финала.

Также журналисты назвали причину попадания в число претендентов португальца Криштиану Роналду. Объясняя это, издание назвало следующие факторы: в минувшем сезоне форвард стал лучшим голеадором в истории сборной Португалии, забил шесть мячей в группе ЛЧ, а также закончил сезон с 32 голами в 49 матчах.