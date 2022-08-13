«Манчестер Юнайтед» нашёл нового вратаря

Голкипер «Саутгемптона» Алекс Маккарти попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом стало известно журналистам таблоида The Sun.

Как информирует источник, «красные дьяволы» рассматривают Маккарти на место резервного вратаря. Первым номером команды в этом сезоне будет испанец Давид де Хеа.

Ожидается, что в ближайшее время манкунианцы сделают «святым» официальное предложение по трансферу Маккарти.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Алекс провел 17 поединков, в которых пропустил 27 мячей. В пяти встречах он отстоял на ноль.