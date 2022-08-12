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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Виллиан покинул бразильский клуб и решил вернуться в Европу

12 Августа 2022 • 22:26 Комментировать
Коринтианс
...
Палмейрас Сан-Паулу
14.08 01:00

Экс-игрок «Челси», «Арсенала» и «Анжи» Виллиан намерен вернуться в Европу.

34-летний вингер договорился о расторжении контракта с бразильским «Коринтиансом», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. В настоящий момент футболист вместе со своим агентом находится в поисках вариантов трудоустройства в Европе.

Виллиан выступал за «Коринтианс» с августа прошлого года, отыграв 36 матчей за клуб в прошедшем сезоне. В общей сложности на счету бразильца 258 поединков в Английской премьер-лиге за «Челси» и «Арсенал». Текущая трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 5,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Виллиан Трансферы футбола - лето 2022
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