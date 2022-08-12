Виллиан покинул бразильский клуб и решил вернуться в Европу

Экс-игрок «Челси», «Арсенала» и «Анжи» Виллиан намерен вернуться в Европу.

34-летний вингер договорился о расторжении контракта с бразильским «Коринтиансом», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. В настоящий момент футболист вместе со своим агентом находится в поисках вариантов трудоустройства в Европе.

Виллиан выступал за «Коринтианс» с августа прошлого года, отыграв 36 матчей за клуб в прошедшем сезоне. В общей сложности на счету бразильца 258 поединков в Английской премьер-лиге за «Челси» и «Арсенал». Текущая трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 5,5 млн евро.