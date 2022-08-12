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Стали известны все претенденты на «Золотой мяч» - 2022: Месси – вне списка

12 Августа 2022 • 22:00 Комментировать (7)

Обнародован полный список номинантов на «Золотой мяч» - 2022. Лионель Месси впервые за 17 лет не претендует на награду.

  • Карим Бензема («Реал» Мадрид)
  • Роберт Левандовски («Барселона»)
  • Фабиньо («Ливерпуль»)
  • Садио Мане («Бавария»)
  • Фил Фоден («Манчестер Сити»)
  • Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)
  • Гарри Кейн («Тоттенхэм»)
  • Майк Меньян («Милан»)
  • Каземиро («Реал» Мадрид)
  • Рияд Марез («Манчестер Сити»)
  • Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид)
  • Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
  • Луис Диас («Ливерпуль»)
  • Сон Хынмин («Тоттенхэм»)
  • Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
  • Тибо Куртуа («Реал» Мадрид)
  • Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  • Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»)
  • Йозуа Киммих («Бавария»)
  • Рафаэл Леау («Милан»)
  • Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)
  • Себастьян Алле («Боруссия» Дортмунд)
  • Лука Модрич («Реал» Мадрид)
  • Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
  • Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид)
  • Душан Влахович («Ювентус»)
  • Виргил ван Дейк («Ливерпуль»)
  • Жоау Канселу («Манчестер Сити»)
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
  • Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч
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