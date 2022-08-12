Стали известны все претенденты на «Золотой мяч» - 2022: Месси – вне списка

Обнародован полный список номинантов на «Золотой мяч» - 2022. Лионель Месси впервые за 17 лет не претендует на награду.
- Карим Бензема («Реал» Мадрид)
- Роберт Левандовски («Барселона»)
- Фабиньо («Ливерпуль»)
- Садио Мане («Бавария»)
- Фил Фоден («Манчестер Сити»)
- Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)
- Гарри Кейн («Тоттенхэм»)
- Майк Меньян («Милан»)
- Каземиро («Реал» Мадрид)
- Рияд Марез («Манчестер Сити»)
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид)
- Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
- Луис Диас («Ливерпуль»)
- Сон Хынмин («Тоттенхэм»)
- Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
- Тибо Куртуа («Реал» Мадрид)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»)
- Йозуа Киммих («Бавария»)
- Рафаэл Леау («Милан»)
- Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)
- Себастьян Алле («Боруссия» Дортмунд)
- Лука Модрич («Реал» Мадрид)
- Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
- Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид)
- Душан Влахович («Ювентус»)
- Виргил ван Дейк («Ливерпуль»)
- Жоау Канселу («Манчестер Сити»)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)