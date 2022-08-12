Пьер-Эмерик Обамеянг до закрытия летнего трансферного окна может вернуться в Лондон. Габонский форвард ранее выступал за «Арсенал», но теперь он может примерить футболку «Челси» и снова поработать с Томасом Тухелем. Немецкий тренер уже дал понять, что хотел бы воссоединиться с Обамеянгом, которого он прекрасно знает по «Боруссии».

По данным Relevo, «Барселона» просит у «Челси» за Обамеянга 25 миллионов евро. При этом лондонский клуб официальное предложение по 33-летнему форварду ещё не направлял.

В рамках АПЛ Пьер-Эмерик Обамеянг провёл 128 матчей, в которых забил 68 голов и отдал 16 голевых передач.