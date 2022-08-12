В последние недели спортивные СМИ активно обсуждают будущее Криштиану Роналду. Португальский форвард якобы хочет сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб ради возможности сыграть в Лиге чемпионов в сезоне 2022/2023.

Между тем, на страницах испанского AS появился очередной инсайд о будущем Роналду. По данным источника, португалец останется в «Манчестер Юнайтед», если не произойдёт большого сюрприза.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» считает Роналду важной фигурой своего проекта – как спортивного, так и экономического. Кроме того, активного интереса к Криштиану европейские гранды не проявляют.