Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Появился очередной инсайд о будущем Роналду слухи

12 Августа 2022 • 18:18 Комментировать

В последние недели спортивные СМИ активно обсуждают будущее Криштиану Роналду. Португальский форвард якобы хочет сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб ради возможности сыграть в Лиге чемпионов в сезоне 2022/2023.

Между тем, на страницах испанского AS появился очередной инсайд о будущем Роналду. По данным источника, португалец останется в «Манчестер Юнайтед», если не произойдёт большого сюрприза.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» считает Роналду важной фигурой своего проекта – как спортивного, так и экономического. Кроме того, активного интереса к Криштиану европейские гранды не проявляют.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.08  14:30 Астон Вилла ... Эвертон 1.96 3.60 4.00
13.08  17:00 Брайтон ... Ньюкасл 2.42 3.35 3.05
13.08  17:00 Манчестер Сити ... Борнмут 1.12 9.40 24.00
13.08  17:00 Вулверхэмптон ... Фулхэм 2.04 3.45 3.85
13.08  17:00 Саутгемптон ... Лидс 2.17 3.50 3.40
13.08  17:00 Арсенал ... Лестер 1.63 4.20 5.40
13.08  19:30 Брентфорд ... Манчестер Юнайтед 3.95 3.60 1.97
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Августа
17:15 · Англия. Премьер-лига
​Клопп упрекнул журналиста за «глупый вопрос»
16:07 · Англия. Премьер-лига
Филлипс из-за травмы может пропустить матч с «Борнмутом»
15:55 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Мы сделали предложение по Нунесу, но игрок не захотел переходить» 1
15:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Завтра посмотрим, готов ли Роналду выйти в старте»
15:37 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Рэшфорд остаётся»
15:24 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» повесил на Рэшфорда невероятный ценник слухи
15:19 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о возможном подписании полузащитника
15:09 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Я наслаждался работой с Обамеянгом, мы с ним всё ещё близки»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Компани – о Гвардиоле: «Поработав с ним, я захотел стать тренером»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о Фофана: «Извините, но я не буду ничего комментировать»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Фирмино очень важен для нас»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг пытается убедить руководство «МЮ» купить игрока «Челси»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Габриэль дос Сантос: «Интерес «Ювентуса»? Я счастлив в «Арсенале»
13:44 · Англия. Премьер-лига
Аке – о сорвавшемся переходе в «Челси»: «Это футбол, слухи будут появляться всегда»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, на какой срок выбыл Алькантара
Все новости
Рекомендуем