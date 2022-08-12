Мойес: «Мы сделали предложение по Нунесу, но игрок не захотел переходить»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, что полузащитник лиссабонского «Спортинга» Матеус Нунес ранее отказался переходить в стан «молотобойцев». Также шотландец ответил на вопрос по поводу возможного трансфера Мемфиса Депая из каталонской «Барселоны».
«Мы сделали предложение по Нунесу, но игрок не захотел переходить. Депай? Мы не заинтересованы в этом трансфере», – сказал Мойес на пресс-конференции.
Напомним, что Нунес ранее был интересен «Ливерпулю», но у мерсисайдского клуба пока нет средств на осуществление трансфера в это межсезонье.
Ранее «Вест Хэм» хотел приобрести Амаду Онану, но бельгиец выбрал «Эвертон».
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