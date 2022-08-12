Защитник «Челси» может переехать в Италию

Фланговый защитник Эмерсон, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», может сменить Туманный Альбион на Серию А. Об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах игрока проявляет «Аталанта». Бергамаски собираются подписать Эмерсона в текущее трансферное окно.

Также у игрока есть вариант продолжения карьеры в АПЛ. Интерес к нему проявляет дебютант лиги «Ноттингем Форест».

В прошлом сезоне 27-летний итальянец выступал на правах аренды за французский «Лион». Он принял участие в 29 поединках Лиги 1, в которых отметился голом и результативной передачей.