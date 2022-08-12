Дефо вернулся в «Тоттенхэм»

Бывший нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Джермейн Дефо вернулся в лондонский клуб. Об этом рапортует пресс-служба «шпор».

Джермейн, завершивший игровую карьеру в марте, вошел в тренерский штаб академии «Тоттенхэма». Также он стал послом лондонского клуба.

Большую часть своей карьеры экс-нападающий провел за «шпор». Дефо принял участие в 363 поединках команды, в которых отметился 143 забитыми мячами.

В футболке национальной сборной Англии Джермейн провел 57 матчей, записав на свой счет 20 забитых мячей.

Последним клубом Дефо был «Сандерленд».