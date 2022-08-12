Сестра Роналду заступилась за Криштиану и нахамила президенту «Реала»

Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии и «МЮ» Криштиану Роналду, резко отреагировала на высказывание президента мадридского «Реала» о своем брате. Ранее функционер заявил, что не планирует возвращать 37-летнего нападающего из-за возраста.

«Криштиану 38 лет, но он по-прежнему способен прыгать на два метра в высоту, в его теле нет ни капли жира. А тебе старик уже 75, уважай себя», - оставила сообщение Авейру в социальных сетях.

Напомним, что Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. После этого он провел три сезона в туринском «Ювентусе», а прошлым летом вернулся в «Манчестер Юнайтед».

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