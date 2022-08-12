Форвард «Челси» мог заменить Левандовски в «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» рассматривала нападающего лондонского «Челси» Кая Хаверца в качестве альтернативы поляку Роберту Левандовски. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Кэрри Хау.

Немецкий гранд рассчитывал, что 33-летний польский голеадор выберет «Челси» в качестве варианта продолжения карьеры. Однако все карты спутала каталонская «Барселона», подписавшая Левандовски. В связи с этим трансфер Хаверца сорвался.

При этом «Бавария» полностью не отказалась от трансфера Кая и готова подписать его в будущем.

Контракт Хаверца с «Челси» рассчитан до середины 2025 года. В прошлом сезоне он забил 14 голов и отдал шесть ассистов в 47 поединках.