Инс посоветовал «Манчестер Юнайтед», как поступить с Роналду

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Инс рассказал, как должно поступить руководство клуба по отношению к португальскому нападающему Криштиану Роналду. Ранее 37-летний голеадор заявил о желании сменить клубную прописку.

«Непростой вопрос. В прошлом сезоне он забил 18 голов, если бы их не было, команда заняла бы место в нижней части турнирной таблицы. При этом я всегда придерживаюсь мнения, что если игрок хочет уйти, то его стоит отпустить. Если футболист чем-то недоволен, нет смысла его удерживать», - передает слова Инса таблоид The Sun.

Криштиану вернулся на «Олд Траффорд» в прошлом году. Его контракт с «Юнайтед» рассчитан до 2023 года.