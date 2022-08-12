«Манчестер Юнайтед» всерьёз нацелен на полузащитника «Ювентуса»

Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио продолжает находиться в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Как информирует источник, «красные дьяволы» по-прежнему ведут переговоры с игроком и готовы сделать предложение до закрытия летнего трансферного окна. В ближайшее время спортивный директор «Юнайтед» Джон Мерто лично встретится с Рабио

Ранее в прессе сообщалось, что трансфер Адриена обойдется манкунианцам примерно в 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне Серии А Рабио сыграл 32 поединка, в которых сделал две голевые передачи.