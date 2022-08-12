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«ПСЖ» не будет спешить с трансфером нападающего «Манчестер Юнайтед»

12 Августа 2022 • 08:08 Комментировать

Переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда во французский «ПСЖ» вряд ли состоится этим летом. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

По сообщению источника, трансфер Рэшфорда – долгосрочная цель парижского гранда, а потому клуб вряд ли будет стремиться купить его этим летом. В свою очередь «красные дьяволы» не готовы пока расставаться с игроком, поскольку не знают, как разрешится ситуация с будущим Криштиану Роналду.

Срок действующего трудового договора Маркуса с манкунианцами рассчитан до середины 2023 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги нападающий провел 25 матчей, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маркус Рэшфорд Трансферы футбола - лето 2022
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