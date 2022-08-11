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«Марсель» нацелился на защитника «Манчестер Юнайтед»

11 Августа 2022 • 19:36 Комментировать

«Марсель» хочет усилить оборонительную линию защитником Эриком Байи, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед». Об этом на своих страницах информирует L'Equipe.

За «красных дьяволов» Байи выступает с лета 2016 года. С тех пор ивуариец провёл 113 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра. Действующий контракт 28-летнего защитника рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Стоит сказать, что в сезоне 2022/2023 «Марсель» выступит на групповой стадии Лиги чемпионов. Провансальцы завоевали билет за счёт финиша на второй позиции в прошлом чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Манчестер Юнайтед Эрик Байи Трансферы футбола - лето 2022
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