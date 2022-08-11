«Марсель» нацелился на защитника «Манчестер Юнайтед»

«Марсель» хочет усилить оборонительную линию защитником Эриком Байи, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед». Об этом на своих страницах информирует L'Equipe.

За «красных дьяволов» Байи выступает с лета 2016 года. С тех пор ивуариец провёл 113 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра. Действующий контракт 28-летнего защитника рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Стоит сказать, что в сезоне 2022/2023 «Марсель» выступит на групповой стадии Лиги чемпионов. Провансальцы завоевали билет за счёт финиша на второй позиции в прошлом чемпионате Франции.