Останется Бернарду Силва в «Манчестер Сити», или же португалец отправится в «Барселону», пока непонятно. Давая интервью накануне, футболист дал понять, что хотел бы оказаться на «Камп Ноу». При этом он отметил, что будет продолжать с уважением к клубу исполнять свой контракт, если трансфер не состоится.

Между тем, журналист Бен Джейкобс в социальных сетях пишет о том, что для осуществления трансфера Бернарду Силвы «Барселоне» придётся заплатить около 65 миллионов фунтов (примерно 77 миллионов евро). Таковы условия «Манчестер Сити».

10 августа Бернарду Силва отпраздновал свой 28-й день рождения.