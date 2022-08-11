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​«Манчестер Сити» озвучил «Барселоне» требование по трансферу Бернарду Силвы слухи

11 Августа 2022 • 17:31 Комментировать

Останется Бернарду Силва в «Манчестер Сити», или же португалец отправится в «Барселону», пока непонятно. Давая интервью накануне, футболист дал понять, что хотел бы оказаться на «Камп Ноу». При этом он отметил, что будет продолжать с уважением к клубу исполнять свой контракт, если трансфер не состоится.

Между тем, журналист Бен Джейкобс в социальных сетях пишет о том, что для осуществления трансфера Бернарду Силвы «Барселоне» придётся заплатить около 65 миллионов фунтов (примерно 77 миллионов евро). Таковы условия «Манчестер Сити».

10 августа Бернарду Силва отпраздновал свой 28-й день рождения.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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