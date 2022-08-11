«Торино» объявил о ещё одном трансфере. Состав команды пополнил полузащитник Никола Влашич, которого в России болельщики прекрасно знают по выступлениям за московский ЦСКА. 24-летний Влашич был арендован у «Вест Хэма» с правом дальнейшего выкупа.

Ранее «Торино» сообщил о переходе в свои ряды российского хавбека Алексея Миранчука. Его «быки» тоже взяли в аренду с опцией выкупа.

Стоит сказать, что Никола Влашич и Алексей Миранчук являются творческими полузащитниками, ориентированными на атаку. Вероятно, хорват и россиянин будут действовать на поле вместе, а не конкурировать за одно место в составе.