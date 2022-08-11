«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику Адриену Рабио из «Ювентуса». Впрочем, французский футболист с осторожностью относится к этому варианту продолжения карьеры. Как сообщает Express со ссылкой на итальянского журналиста Карло Лаудису, Рабио предпочитает отработать контракт с «Ювентусом» и стать свободным агентом следующим летом. При таком раскладе у француза может оказаться больше вариантов.

Ранее сообщалось, что Адриен Рабио не желает переходить в «Манчестер Юнайтед» по причине непопадания команды в Лигу чемпионов.

27-летний Адриен Рабио оценивается экспертами transfermarkt в 17 миллионов евро.