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​Названа причина вероятного отказа Рабио «Манчестер Юнайтед» слухи

11 Августа 2022 • 14:02 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику Адриену Рабио из «Ювентуса». Впрочем, французский футболист с осторожностью относится к этому варианту продолжения карьеры. Как сообщает Express со ссылкой на итальянского журналиста Карло Лаудису, Рабио предпочитает отработать контракт с «Ювентусом» и стать свободным агентом следующим летом. При таком раскладе у француза может оказаться больше вариантов.

Ранее сообщалось, что Адриен Рабио не желает переходить в «Манчестер Юнайтед» по причине непопадания команды в Лигу чемпионов.

27-летний Адриен Рабио оценивается экспертами transfermarkt в 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Адриен Рабио Трансферы футбола - лето 2022
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