«Милан» нацелился на полузащитника «Арсенала»

Бельгийский хавбек Альберт-Мбойо Локонга, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

По данным журналиста, заинтересованность в трансфере 22-летнего исполнителя проявляет «Милан». «Россонери» могут сделать предложение по игроку до закрытия текущего трансферного окна.

Напомним, что Альберт-Мбойо перешел в стан «канониров» из бельгийского «Андерлехта» летом 2021 года. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Локонга провел 19 поединков, в которых получил пять желтых карточек.