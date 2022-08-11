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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» нацелился на полузащитника «Арсенала»

11 Августа 2022 • 11:43 Комментировать

Бельгийский хавбек Альберт-Мбойо Локонга, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

По данным журналиста, заинтересованность в трансфере 22-летнего исполнителя проявляет «Милан». «Россонери» могут сделать предложение по игроку до закрытия текущего трансферного окна.

Напомним, что Альберт-Мбойо перешел в стан «канониров» из бельгийского «Андерлехта» летом 2021 года. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Локонга провел 19 поединков, в которых получил пять желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсенал Лондон Альберт-Мбойо Локонга Трансферы футбола - лето 2022
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