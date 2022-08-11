Роналду разместил мотивирующий пост в соцсетях

37-летний звездный нападающий Криштиану Роналду опубликовал очередной пост в своих социальных сетях. Он разместил фотографию с тренировочного занятия, подписав ее следующими словами: «Упорный труд всегда приносит плоды».

В стартовом туре английской Премьер-лиги «красные дьяволы» потерпели сенсационное поражение от «Брайтона» на «Олд Траффорд». Подопечные Эрика тен Хага уступили со счетом 1:2. В том матче КриРо вышел на поле со скамейки запасных.

В СМИ ходят слухи о намерении Роналду покинуть «Юнайтед» и перейти в клуб, который выступит в Лиге чемпионов.

На трансфер Роналду остался один претендент