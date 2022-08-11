Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Баварии» дали категоричный ответ по трансферу Кейна

11 Августа 2022 • 09:49 Комментировать

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на информацию об интересе к нападающему сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

«Сейчас у нас отличный состав со средним возрастом футболистов 25-26 лет. У многих из них долгосрочные контракты с «Баварией», поэтому мы можем спокойно планировать свое будущее.

Трансфер Гарри Кейна? Нет, этот переход не обсуждался. Наше нападение достаточно хорошо укомплектовано», - передает слова руководителя Bayern & Germany.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость бомбардира оценивается в 90 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Герберт Хайнер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
10:07 · Англия. Премьер-лига
Роналду разместил мотивирующий пост в соцсетях
09:49 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» дали категоричный ответ по трансферу Кейна
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» работает над тремя сделками
09:23 · Англия. Премьер-лига
Молодой нападающий «Марселя» интересен двум клубам АПЛ
09:23 · Англия. Премьер-лига
Вальдано рассказал, чем Роналду отличается от Месси 2
08:01 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва назвал главную цель «Манчестер Сити»
02:16 · Англия. Премьер-лига
Вернер назвал причины перехода из «Челси» в «РБ Лейпциг» 2
01:26 · Англия. Премьер-лига
Рабио отказал «Манчестер Юнайтед» 2
00:46 · Англия. Премьер-лига
Хави намерен заблокировать продажу Обамеянга в «Челси» 1
10 Августа
23:43 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «МЮ»: «Рэшфорд вернётся на былой уровень» 1
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» заплатит около 15 млн евро за воспитанника «Барселоны»
22:41 · Англия. Премьер-лига
Артета собрал досье по всем проступкам Обамеянга
22:19 · Англия. Премьер-лига
Источник: Бернарду Силва по-прежнему хочет перейти в «Барселону»
22:08 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Алжира: «Марез в восторге от Гвардиолы»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Петржела уверен, что «Зенит» мог бы побороться за подписание Роналду
Все новости
Рекомендуем