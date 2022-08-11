В «Баварии» дали категоричный ответ по трансферу Кейна

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на информацию об интересе к нападающему сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

«Сейчас у нас отличный состав со средним возрастом футболистов 25-26 лет. У многих из них долгосрочные контракты с «Баварией», поэтому мы можем спокойно планировать свое будущее.

Трансфер Гарри Кейна? Нет, этот переход не обсуждался. Наше нападение достаточно хорошо укомплектовано», - передает слова руководителя Bayern & Germany.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость бомбардира оценивается в 90 миллионов евро.