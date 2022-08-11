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Вальдано рассказал, чем Роналду отличается от Месси

11 Августа 2022 • 09:23 Комментировать (2)

Бывший аргентинский футболист Хорхе Вальдано поделился мнением о португальце Криштиану Роналду и аргентинце Лионеле Месси.

«Я скажу так: Криштиану – феномен, а Лионель – гений. Может показаться, что звание Роналду звучит не так громко, однако у феномена иногда больше достоинств, чем у гения. Гением рождаются, а феноменом становятся. Роналду сделал себя сам. Благодаря упорному труду он забрал немало «Золотых мячей» у Месси», - приводит слова Вальдано Tyc Sports.

На счету Месси семь выигранных «Золотых мячей». В свою очередь Роналду получал эту награду пять раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Хорхе Вальдано
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