Вальдано рассказал, чем Роналду отличается от Месси

Бывший аргентинский футболист Хорхе Вальдано поделился мнением о португальце Криштиану Роналду и аргентинце Лионеле Месси.

«Я скажу так: Криштиану – феномен, а Лионель – гений. Может показаться, что звание Роналду звучит не так громко, однако у феномена иногда больше достоинств, чем у гения. Гением рождаются, а феноменом становятся. Роналду сделал себя сам. Благодаря упорному труду он забрал немало «Золотых мячей» у Месси», - приводит слова Вальдано Tyc Sports.

На счету Месси семь выигранных «Золотых мячей». В свою очередь Роналду получал эту награду пять раз.