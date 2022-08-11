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Бернарду Силва назвал главную цель «Манчестер Сити»

11 Августа 2022 • 08:01 Комментировать

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о неудачах «горожан» в Лиге чемпионов.

«Мы очень разочарованы, что до сих пор не смогли выиграть Лигу чемпионов. Это главная цель «Манчестер Сити», потому что клуб еще не побеждал в этом турнире. Остальные кубки мы выигрывали много раз. Мы сделаем еще одну попытку. В Лиге чемпионов всегда нужно сохранять концентрацию, иначе рискуешь проиграть. Это произошло с нами в гостевом матче с «Реалом». Нужно исправить это», - передает слова португальского полузащитника ESPN.

«Манчестер Сити» вылетел в прошлом сезоне ЛЧ на стадии ½ финала, уступив «Реалу» с общим счетом 5:6.

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Манчестер Сити Бернарду Силва
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