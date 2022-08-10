«Тоттенхэм» проявляет активный интерес к полузащитнику Николо Дзаньоло из «Ромы». Как сообщает Corriere dello Sport, на прошлой неделе клубы согласовали аренду 23-летнего футболиста с обязательным выкупом на общую сумму в 50 миллионов евро. Кроме того, Дзаньоло согласовал со «шпорами» условия контракта.

Впрочем, затем в ситуацию вмешался Жозе Моуринью. Главный тренер «Ромы» заблокировал трансфер, плюс Николо Дзаньоло начал сомневаться в трансфере из-за тёплого приёма фанатов на матче с «Шахтёром».

По данным источника, «Рома» сообщила «Тоттенхэму», что ситуация изменилась, и они готовы продать Николо Дзаньоло только сразу за 50 миллионов евро. Судя по всему, эта трансферная сага ещё будет продолжаться.